إليكم طريقة تحضير "شاتني" الأناناس وسلطة "الباناشي" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

إليكم طريقة تحضير "شاتني" الأناناس وسلطة "الباناشي" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI، مجموعة من الأطباق المميزة.



وحضر الشيف فادي طبق "شاتني" الأناناس أو Chutney" Pineapple" وسلطة "الباناشي".