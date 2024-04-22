السمكة الحرة البيروتية وحلوى المهلبية... طبقان شهيان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

السمكة الحرة البيروتية وحلوى المهلبية... طبقان شهيان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)



أعد الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI، طبق السمكة الحرة البيروتية مع الطاجن وحلوى المهلبية.