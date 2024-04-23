تعلموا كيفية تحضير اللحم بالكاري وسلطة جبنة الحلوم مع الليمون على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

تعلموا كيفية تحضير اللحم بالكاري وسلطة جبنة الحلوم مع الليمون على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)



أعد الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـLBCI طبق اللحم بالكاري أو Beef Curry مع الأرز بالإضافة إلى سلطة جبنة الحلوم مع الليمون.