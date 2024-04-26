سمك السلمون بصلصة الكافيار وسلطة الكسكس... تعلّموا طريقة تحضير هذه الأطباق مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

سمك السلمون بصلصة الكافيار وسلطة الكسكس... تعلّموا طريقة تحضير هذه الأطباق مع الشيف فادي زغيب (فيديو)



أعد الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI، طبق سمك السلمون بصلصة الكافيار مع البطاطا "بوريه" بالإضافة إلى سلطة الكسكس.



