تعلّموا طريقة تحضير الكباب الهندي والبابا غنّوج مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

تعلّموا طريقة تحضير الكباب الهندي والبابا غنّوج مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI، طبق الكباب الهندي مع الأرز ومتبل الباذنجان أو البابا غنّوج.