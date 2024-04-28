الدجاج مع الأرز والزعفران والبرميزان وسلطة ثمار البحر على طريقة الشيف حنا طويل والشيف هشام جبرايل (فيديو)

أعد الشيف حنا طويل والشيف هشام جبرايل في هذه الحلقة من Morning Talk طبق الدجاج مع الأرز والزعفران والبرميزان وسلطة ثمار البحر.