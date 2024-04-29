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مائدة غنية بالوصفات النباتية... تعلّموا طريقة تحضير اللوبيا بالزيت وسلطة العدس بالخضار مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2024-04-29 | 08:59
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مائدة غنية بالوصفات النباتية... تعلّموا طريقة تحضير اللوبيا بالزيت وسلطة العدس بالخضار مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
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مائدة غنية بالوصفات النباتية... تعلّموا طريقة تحضير اللوبيا بالزيت وسلطة العدس بالخضار مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

مائدة غنية بالوصفات النباتية... تعلّموا طريقة تحضير اللوبيا بالزيت وسلطة العدس بالخضار مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI، مجموعة من الأطباق النباتية بالإضافة إلى حلوى ليالي لبنان.

وحضّر الشيف فادي طبق اللوبيا بالزيت بالإضافة إلى سلطة العدس بالخضار وصلصة الحامض مع دبس الرّمان.

للاطلاع على طريقة تحضير هذه الأطباق الشهية، اضغطوا هنا.

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