السمك مع البطاطا... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

السمك مع البطاطا... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي Morning Talk طبق السمك مع البطاطا.