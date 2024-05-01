الباستا بفطر "البورشيني" والثمار البحرية وسلطة الخضار المشوية... إليكم طريقة التحضير مع الشيف حنا طويل (فيديو)

الباستا بفطر "البورشيني" والثمار البحرية وسلطة الخضار المشوية... إليكم طريقة التحضير مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعد الشيف حنا طويل في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI، طبق الباستا بفطر "البورشيني" والثمار البحرية بالإضافة إلى سلطة الخضار المشوية.