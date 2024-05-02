تعلّموا طريقة تحضير المغربية بالخضار وحلوى النمّورة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

تعلّموا طريقة تحضير المغربية بالخضار وحلوى النمّورة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI، طبق المغربية بالخضار وحلوى النمّورة.