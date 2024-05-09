الباستا مع لحم البقر بزبدة الفول السوداني... طبق لذيذ على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

الباستا مع لحم البقر بزبدة الفول السوداني... طبق لذيذ على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق الباستا مع لحم البقر بزبدة الفول السوداني.