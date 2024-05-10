0min

فيليه السمك بالكوسا وسلطة "هاواي" مع الأناناس... تعلّموا طريقة تحضير هذه الأطباق الشهيّة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

فيليه السمك بالكوسا وسلطة "هاواي" مع الأناناس... تعلّموا طريقة تحضير هذه الأطباق الشهيّة مع الشيف فادي زغيب (فيديو)



أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI طبق فيليه السمك بالكوسا وسلطة "هاواي" مع الأناناس.

للاطلاع على طريقة تحضير هذه الأطباق المميزة، للاطلاع على طريقة تحضير هذه الأطباق المميزة، اضغطوا هنا