طبق مميز جدا من اللحمة مع أنواع صلصة مختلفة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

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أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk طبق اللحمة مع 3 أنواع مختلفة من الصلصة: البيشاميل مع الباذنجان والصلصة الحمراء والكريمي بلساميك.