اللحم والدجاج على الطريقة المكسيكية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب ضمن حلقة جديدة من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI وصفتي الدجاج واللحم على الطريقة المكسيكية.

كما حضّر الشيف في الحلقة طبق "النودلز" بطريقة سهلة للمشاهدين وسريعة التحضير.