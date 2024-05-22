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بورغينيون الدجاج بصلصة مميزة... تعرّفوا على هذه الوصفة الشهية مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-05-22 | 09:00
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بورغينيون الدجاج بصلصة مميزة... تعرّفوا على هذه الوصفة الشهية مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
بورغينيون الدجاج بصلصة مميزة... تعرّفوا على هذه الوصفة الشهية مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق بورغينيون الدجاج بصلصة مميزة مع الخضار والبطاطا.
للاطلاع على الوصفة،
اضغطوا هنا
.
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