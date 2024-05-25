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لحم البقر مع صلصة المحار... طبق لذيذ ومميز على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

عالم الطبخ
2024-05-25 | 11:23
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لحم البقر مع صلصة المحار... طبق لذيذ ومميز على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
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لحم البقر مع صلصة المحار... طبق لذيذ ومميز على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

لحم البقر مع صلصة المحار... طبق لذيذ ومميز على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

 أعد الشبف حنا طويل في هذه الحلقة من Morning Talk طبق لحم البقر مع صلصة المحار.
 
لتعلم كيفية تحضير هذا الطبق اللذيذ اضغطوا هنا.

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