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تعرفوا على الفريكة بالدجاج مع الكريمة وسلطة البطاطا على الطريقة الفرنسية مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

تعرفوا على الفريكة بالدجاج مع الكريمة وسلطة البطاطا على الطريقة الفرنسية مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)







للاطلاع على الوصفتين، أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق الفريكة بالدجاج مع الكريمة وسلطة البطاطا على الطريقة الفرنسية.للاطلاع على الوصفتين، اضغطوا هنا