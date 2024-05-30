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إليكم طريقة تحضير الشاكرية باللحم وحلوى عيش السرايا مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-05-30 | 08:00
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إليكم طريقة تحضير الشاكرية باللحم وحلوى عيش السرايا مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
إليكم طريقة تحضير الشاكرية باللحم وحلوى عيش السرايا مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI، طبق الشاكرية باللحم مع الأرز بالإضافة إلى حلوى عيش السرايا.
للاطلاع على طريقة تحضير هذين الطبقين المميزين،
اضغطوا هنا
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