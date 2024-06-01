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السوفليه بأسلوب مختلف وشهي... تعرفوا على طريقة تحضير هذا الطبق بالقريدس مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

السوفليه بأسلوب مختلف وشهي... تعرفوا على طريقة تحضير هذا الطبق بالقريدس مع الشيف حنا طويل! (فيديو)





للاطلاع على تفاصيل الوصفة، أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق "سوفليه القريدس" على الطريقة الفرنسية بالإضافة إلى سلطة شهية.للاطلاع على تفاصيل الوصفة، اضغطوا هنا