وصفة "صيفية" بامتياز... "النودلز مع الخضار والقريدس" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

حضّر الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk ضمن فقرة "مطبخ" وصفة النودلز مع الخضار والقريدس.

وعلى طريقته الخاصة، شدّد الشيف على استخدام القريدس بالحجم الكبير، مُستخدماً صلصات مميزة لإتمام الوصفة.