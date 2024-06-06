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الدجاج مع البصل الأبيض والسلطة بصلصة الأفوكا مع الكزبرة والحامض... وصفتان لذيذتان على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

الدجاج مع البصل الأبيض والسلطة بصلصة الأفوكا مع الكزبرة والحامض... وصفتان لذيذتان على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق الدجاج مع البصل الأبيض وسلطة بصلصة الأفوكا مع الكزبرة والحامض. للاطلاع على الوصفتين، اضغطوا هنا