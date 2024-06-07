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المجدرة والمحمرة وسلطة اللبن مع الخيار... تعلّموا طريقة تحضير هذه الأطباق مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

المجدرة والمحمرة وسلطة اللبن مع الخيار... تعلّموا طريقة تحضير هذه الأطباق مع الشيف فادي زغيب (فيديو)







للاطلاع على طريقة تحضير هذه الأطباق الشهية،



أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk طبقي المجدرة والمحمرة بالإضافة إلى سلطة اللبن مع الخيار.للاطلاع على طريقة تحضير هذه الأطباق الشهية، اضغطوا هنا