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القريدس مع الأرز ولفائف "التاكيتوس"... مائدة مكسيكية مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-06-13 | 09:10
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القريدس مع الأرز ولفائف "التاكيتوس"... مائدة مكسيكية مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
القريدس مع الأرز ولفائف "التاكيتوس"... مائدة مكسيكية مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI، طبق القريدس مع الأرز على الطريقة المكسيكية ولفائف "التاكيتوس".
للاطلاع على طريقة تحضير هذين الطبقين المميزين،
اضغطوا هنا
.
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