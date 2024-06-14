منها سلطة فارفالي والكوردون بلو... 3 أطباق اصنعوها على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk عبر شاشة الـLBCI 3 أطباق أساسية وهي سلطة فارفالي والكوردون بلو وتيراميسو الفستق.