فيليه السمك مع البطاطا والخضار على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

فيليه السمك مع البطاطا والخضار على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق فيليه السمك مع البطاطا والخضار مع سلطة غنية بالبروتين.