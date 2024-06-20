الباستا مع لحم البقر والثوم... طبق شهي على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

الباستا مع لحم البقر والثوم... طبق شهي على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق الباستا مع لحم البقر والثوم وسلطة مميزة.