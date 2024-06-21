تعلّموا طريقة تحضير الخضار بالكريمة وسلطة القمح مع الفواكه مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

تعلّموا طريقة تحضير الخضار بالكريمة وسلطة القمح مع الفواكه مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI، طبق الخضار بالكريمة وسلطة القمح مع الفواكه.