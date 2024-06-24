يخنة اللحم مع الخضار... طبق شهي على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

يخنة اللحم مع الخضار... طبق شهي على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" يخنة اللحم مع الخضار.