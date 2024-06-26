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يخنة اللحم مع البيرة... تعرفوا على هذه الوصفة المميزة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

يخنة اللحم مع البيرة... تعرفوا على هذه الوصفة المميزة مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" يخنة اللحم مع البيرة والخضار والبطاطا الحلوة والمهروسة. للاطلاع على الوصفة، اضغطوا هنا