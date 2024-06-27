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إلى محبّي المطبخ الألماني... تعلّموا طريقة تحضير هذه الأطباق الشهية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

إلى محبّي المطبخ الألماني... تعلّموا طريقة تحضير هذه الأطباق الشهية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)







وحضر الشيف فادي ساندويشات "الفرانكفورتر"، وطبق "رولادن" اللحم بالإضافة إلى سلطة البطاطا المسلوقة.



للاطلاع على طريقة تحضير هذه الأطباق المميزة، أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI، مجموعة مميزة من أشهر الأطباق الألمانية.وحضر الشيف فادي ساندويشات "الفرانكفورتر"، وطبق "رولادن" اللحم بالإضافة إلى سلطة البطاطا المسلوقة.للاطلاع على طريقة تحضير هذه الأطباق المميزة، اضغطوا هنا