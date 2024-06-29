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الدجاج مع الأرز على الطريقة الفرنسية مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

عالم الطبخ
2024-06-29 | 10:50
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الدجاج مع الأرز على الطريقة الفرنسية مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
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الدجاج مع الأرز على الطريقة الفرنسية مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

الدجاج مع الأرز على الطريقة الفرنسية مع الشيف حنا طويل! (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" طبق الدجاج مع الأرز على الطريقة الفرنسية وسلطة البطاطا.

للاطلاع على المائدة، اضغطوا هنا.

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