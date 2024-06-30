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وصفة سريعة للتجمعات مع الأصدقاء: "التورتيلا بالقريدس" (فيديو)
عالم الطبخ
2024-06-30 | 08:14
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وصفة سريعة للتجمعات مع الأصدقاء: "التورتيلا بالقريدس" (فيديو)
حضّر الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI طبق "التورتيلا بالقريدس".
وتُعد هذه الوصفة سريعة التحضير، وتُناسب التجمعات مع الأصدقاء. كما يُضاف لها كلّ من صلصتي "الغواكامولي" و"ساور كريم".
لإعداد الوصفة على طريقة الشيف حنا طويل اضغطوا
هنا
.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
الشيف حنا طويل
طبق
وصفة
تورتيللا بالقريدس
غواكامولي
ساور كريم
تجمعات
الأصدقاء
Morning Talk.
الدجاج مع الأرز على الطريقة الفرنسية مع الشيف حنا طويل! (فيديو)
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