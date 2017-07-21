الجيش يمنع مجموعة إرهابية من التسلل الى عرسال

الجيش دعا المنظمات الدولية الانسانية والصليب الاحمر لمواكبة النازحين الراغبين بالخروج من المخيمات

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LBCI News Lebanon

أعلن الجيش اللبناني انه استهدف بالأسلحة الثقيلة مجموعة إرهابية كانت تحاول التسلل عبر مراكزه الى عرسال ويصيب كامل أفرادها.

والجيش كان قد رفع جهوزيته واستقدم التعزيزات الامنية بهدف إحكام الطوق بشكل كامل لمنع أي تسلل وبهدف حماية المدنيين داخل البلدة، واقفل كل المعابر من الجرود باتجاه عرسال.

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وبحسب معلومات للـLBCI، الجيش لم يستهدف بالقصف أي تجمعات مدنية أو قوافل تنقل النازحين أو مخيمات تابعة لهم بجرود عرسال، ويؤكد أن الصليب الأحمر الدولي موجود بالمنطقة ويساعد بنقل النازحين لداخل عرسال.

كما دعا الجيش المنظمات الدولية الانسانية والصليب الاحمر لمواكبة النازحين الراغبين بالخروج من المخيمات القريبة من مراكز المسلحين الى بلدة عرسال.