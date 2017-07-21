عملية عرسال
21 تموز 2017 - 05:51
21/07/2017 05:51:46
فرنجية: الله يكون مع رجال المقاومة
رئيس تيار المردة يعلق على معركة عرسال
Lebanon, news ,lbci ,أخبار معركة عرسال,فرنجية,رئيس تيار المردة يعلق على معركة عرسال
LBCI News Lebanon
علق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في تغريدة عبر موقع "تويتر" على المعركة العسكرية الدائرة في جرود عرسال وقال: "الله يكون مع رجال المقاومة" في معركة تطهير جرود عرسال وانشا الله بالنصر وبأقل الخسائر".
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
عملية عرسال
فرنجية
معركة عرسال
إقرأ أيضاً