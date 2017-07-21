فرنجية: الله يكون مع رجال المقاومة

علق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في تغريدة عبر موقع "تويتر" على المعركة العسكرية الدائرة في جرود عرسال وقال: "الله يكون مع رجال المقاومة" في معركة تطهير جرود عرسال وانشا الله بالنصر وبأقل الخسائر".