عملية عرسال
21 تموز 2017 - 05:51
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فرنجية: الله يكون مع رجال المقاومة

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فرنجية: الله يكون مع رجال المقاومة
علق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في تغريدة عبر موقع "تويتر" على المعركة العسكرية الدائرة في جرود عرسال وقال: "الله يكون مع رجال المقاومة" في معركة تطهير جرود عرسال وانشا الله بالنصر وبأقل الخسائر". 
 
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