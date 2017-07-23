عملية عرسال
23 تموز 2017 - 10:06
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بالفيديو- حزب الله والجيش السوري يحرران جرود فليطة السورية

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بالفيديو- حزب الله والجيش السوري يحرران جرود فليطة السورية

نجح حزب الله والجيش السوري على تحرير كامل جرود فليطة السورية من "فتح الشام".

 

وفي الداخل اللبناني، سيطر حزب الله في جرود عرسال على مرتفع شعبات شرف، مرتفع حقاب وادي الخيل، ضليل وادي الريحان، حقاب وادي الريحان، وادي الريحان وحقاب التبة.

 
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