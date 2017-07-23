عملية عرسال
23 تموز 2017 - 12:50
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ما أهمية وادي العويني؟

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يعد وادي العويني من أهم مراكز جبهة النصرة في جرود عرسال.

يتمتع بأهمية استراتيجية لكونه يمتد من شمالي وادي الخيل جنوبا وباتجاه الشرق.

هو أحد خطوط الامداد للنصرة بين الاراضي السورية وجرود عرسال.
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