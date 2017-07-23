عملية عرسال
23 تموز 2017 - 12:50
23/07/2017 12:50:42
ما أهمية وادي العويني؟
واد يعتبر من اهم النقاط الاستراتيجية لدى النصرة
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LBCI News Lebanon
يعد وادي العويني من أهم مراكز جبهة النصرة في جرود عرسال.
يتمتع بأهمية استراتيجية لكونه يمتد من شمالي وادي الخيل جنوبا وباتجاه الشرق.
هو أحد خطوط الامداد للنصرة بين الاراضي السورية وجرود عرسال.
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