ما أهمية وادي العويني؟

واد يعتبر من اهم النقاط الاستراتيجية لدى النصرة

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LBCI News Lebanon

يعد وادي العويني من أهم مراكز جبهة النصرة في جرود عرسال.



يتمتع بأهمية استراتيجية لكونه يمتد من شمالي وادي الخيل جنوبا وباتجاه الشرق.



هو أحد خطوط الامداد للنصرة بين الاراضي السورية وجرود عرسال.