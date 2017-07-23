عملية عرسال 23 تموز 2017 - 12:53 23/07/2017 12:53:02 أهم إنجازات حزب الله...السيطرة على مرتفع شعبة القلعة

تلة تكمن استراتيجيتها في كونها تقفل ممراً من جرود عرسال الى الداخل السوري

Lebanon, news ,lbci ,أخبار عرسال,القلعة,تلة تكمن استراتيجيتها في كونها تقفل ممراً من جرود عرسال الى الداخل السوري

LBCI News Lebanon

من اهم الإنجازات التي حققها مقاتلو حزب الله في اليوم الثالث من معركة تطهير جرود عرسال والقلمون كانت سيطرتهم على مرتفع شعبة القلعة الواقع شرق جرد عرسال. لماذا ؟ الإعلان