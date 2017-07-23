عملية عرسال
23 تموز 2017 - 12:53
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أهم إنجازات حزب الله...السيطرة على مرتفع شعبة القلعة

تلة تكمن استراتيجيتها في كونها تقفل ممراً من جرود عرسال الى الداخل السوري Lebanon, news ,lbci ,أخبار عرسال,القلعة,تلة تكمن استراتيجيتها في كونها تقفل ممراً من جرود عرسال الى الداخل السوري
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من اهم الإنجازات التي حققها مقاتلو حزب الله في اليوم الثالث من معركة تطهير جرود عرسال والقلمون كانت سيطرتهم على مرتفع شعبة القلعة الواقع شرق جرد عرسال. لماذا ؟ 
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