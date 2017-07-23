عملية عرسال
23 تموز 2017 - 12:55
23/07/2017 12:55:14
عرسال تشيع احمد الفليطي...وتطالب بكشف ظروف استهدافه
انشغلت عرسال بتشييع احمد الفليطي
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LBCI News Lebanon
وسط حشد شعبي لافت شيعت بلدة عرسال النائب السابق لرئيس بلديتها أحمد الفليطي الذي توفي متأثراً بجراحه بعد استهداف سيارته خلال مهمة تفاوضية بصاروخ اعلن الجيش اللبناني أن مصدره جبهة النصرة.
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