عرسال تشيع احمد الفليطي...وتطالب بكشف ظروف استهدافه

وسط حشد شعبي لافت شيعت بلدة عرسال النائب السابق لرئيس بلديتها أحمد الفليطي الذي توفي متأثراً بجراحه بعد استهداف سيارته خلال مهمة تفاوضية بصاروخ اعلن الجيش اللبناني أن مصدره جبهة النصرة.