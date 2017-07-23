التقدم في الجرود أسرع من المتوقع... فهل تحسم المعركة خلال أيام؟

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أكدت مصادر ميدانية أنّ تقدّم حزب الله في جرود عرسال كان أسرع من المتوقع.وأشارت المصادر لصحيفة "الاخبار" الى ان "عمليات إغارة عدّة نُفّذت على مواقع لجبهة النصرة. في بعض المواقع حصلت اشتباكات قاسية. وفي مواقع أخرى، نُفّذت إغارات صامتة فاجأت المسلحين في مواقعهم. وبنتيجة القتال، تجاوز عدد المواقع الرئيسية التي سيطرت عليها المقاومة عتبة الـ17 موقعاً، فيما أدّت شدّة المعارك إلى مقتل أكثر من 100 مُسلح من النصرة في الأيام الثلاثة للعملية."ولفتت المصادر الميدانية الى أنّه سيتم "تزخيم التقدم في الأيام المقبلة لحسم المعركة بوجه النصرة سريعاً". وترى المصادر أنه في حال استمر التقدم بوتيرة الأيام الثلاثة الماضية، فإن المعركة ستُحسَم في غضون أيام.