عملية عرسال
24 تموز 2017 - 10:51
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ما صحة خبر استهداف حزب الله لمستشفى في جرود عرسال؟

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ما صحة خبر استهداف حزب الله لمستشفى في جرود عرسال؟
أكد الاعلام الحربي المركزي أن لا صحة للاخبار الاعلامية التي تحدثت عن استهداف حزب الله لمستشفى ميداني في جرود عرسال، مشيرة الى أنه عار عن الصحة جملة وتفصيلا.
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