ما صحة خبر استهداف حزب الله لمستشفى في جرود عرسال؟

استهداف حزب الله لمستشفى ميداني في جرود عرسال؟

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LBCI News Lebanon

أكد الاعلام الحربي المركزي أن لا صحة للاخبار الاعلامية التي تحدثت عن استهداف حزب الله لمستشفى ميداني في جرود عرسال، مشيرة الى أنه عار عن الصحة جملة وتفصيلا.