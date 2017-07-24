عملية عرسال
24 تموز 2017 - 10:51
24/07/2017 10:51:12
ما صحة خبر استهداف حزب الله لمستشفى في جرود عرسال؟
استهداف حزب الله لمستشفى ميداني في جرود عرسال؟
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LBCI News Lebanon
أكد الاعلام الحربي المركزي أن لا صحة للاخبار الاعلامية التي تحدثت عن استهداف حزب الله لمستشفى ميداني في جرود عرسال، مشيرة الى أنه عار عن الصحة جملة وتفصيلا.
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