عملية عرسال
25 تموز 2017 - 13:39
25/07/2017 13:39:39
صور الاسلحة والذخائر التي ضبطت اثناء نقلها الى "فتح الشام"...
كميات من الاسلحة والذخائر بعضها أميركي وفرنسي
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LBCI News Lebanon
نشر الاعلام الحربي المركزي صور تظهر كميات من الاسلحة والذخائر بعضها أميركي وفرنسي ضبطت اثناء نقلها من البادية الى مسلحي جبهة "فتح الشام" في القلمون الغربي.
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