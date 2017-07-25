عملية عرسال
25 تموز 2017 - 13:39
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صور الاسلحة والذخائر التي ضبطت اثناء نقلها الى "فتح الشام"...

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صور الاسلحة والذخائر التي ضبطت اثناء نقلها الى &quot;فتح الشام&quot;...
نشر الاعلام الحربي المركزي صور تظهر كميات من الاسلحة والذخائر بعضها أميركي وفرنسي​ ضبطت اثناء نقلها من البادية الى مسلحي جبهة "فتح الشام" في القلمون الغربي.
 
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