صور الاسلحة والذخائر التي ضبطت اثناء نقلها الى "فتح الشام"...

كميات من الاسلحة والذخائر بعضها أميركي وفرنسي

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LBCI News Lebanon

نشر الاعلام الحربي المركزي صور تظهر كميات من الاسلحة والذخائر بعضها أميركي وفرنسي​ ضبطت اثناء نقلها من البادية الى مسلحي جبهة "فتح الشام" في القلمون الغربي.