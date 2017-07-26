اليوم السادس لمعركة عرسال...هل تنجح المفاوضات؟

اصيب مسؤول عمليات فتح الشام في جرد عرسال المدعو "عمار وردي" بنيران حزب الله خلال تقدمه في الجرد، بحسب ما أفاد الاعلام الحربي.
وساد حال من التخبط صفوف مسلحي فتح الشام بعد اصابة مسؤول عملياتهم وتضييق الخناق عليهم أكثر في جرد عرسال.
الى ذلك، يستهدف مقاتلو حزب الله بالقصف المدفعي نقاط انتشار ارهابيي جبهة النصرة عند خط تماس التلال التي سيطروا عليها أمس بجرد عرسال.
هذان واعلن الاعلام الحربي أن لا صحة للأخبار التي تتحدث عن استهداف مقاتلي حزب الله المدنيين في منطقة وادي حميد بجرد عرسال.
واكدت مصادر ميدانية للـLBCI ان عناصر حزب الله ينتهي دورها عند تخوم بلدة عرسال ولن يكون لها دور داخل البلدة بل سيكون هناك دور للجيش.
هذا، وأكد مصدر ميداني في حزب الله للـ LBCIأن أمير "جبهة النصرة" ابو مالك التلي تم رصده في خلال الساعات الماضية في منطقة وادي حميد ولم يسجل له اي حركة في منطقة الملاهي .
وتتجه الانظار في اليوم السادس لمعركة عرسال، نحو انتهاء المهلة المعطاة من الحزب، كما تتجه نحو كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم.
وكانت وتيرة الاشتباكات قد انخفضت في جرود عرسال ليل امس الثلاثاء بين عناصر حزب الله ومسلحي فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، وذلك بعد اعطاء الحزب مهلة تفاوضية للتنظيم بعد دخول اكثر من وسيط على خط التفاوضات لانهاء المعركة باقل خسائر ممكنة.