اليوم السادس لمعركة عرسال...هل تنجح المفاوضات؟

اصيب مسؤول عمليات فتح الشام في جرد عرسال المدعو "عمار وردي" بنيران حزب الله خلال تقدمه في الجرد، بحسب ما أفاد الاعلام الحربي.

وساد حال من التخبط صفوف مسلحي فتح الشام بعد اصابة مسؤول عملياتهم وتضييق الخناق عليهم أكثر في جرد عرسال.

الى ذلك، يستهدف مقاتلو حزب الله بالقصف المدفعي نقاط انتشار ارهابيي جبهة النصرة عند خط تماس التلال التي سيطروا عليها أمس بجرد عرسال.

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هذان واعلن الاعلام الحربي أن لا صحة للأخبار التي تتحدث عن استهداف مقاتلي حزب الله المدنيين في منطقة وادي حميد بجرد عرسال.