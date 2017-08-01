مطالب جديدة للنصرة تعرقل بنود الاتفاق

علمت الـLBCI أن هناك بعض التعقيدات بشأن بنود الاتفاق بين "حزب الله" و"جبهة النصرة" (فتح الشام) وهي تتعلق بمطالبة جبهة النصرة بالافراج عن 20 موقوفا من سجن رومية.

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وبحسب الاعلام الحربي، فان عدد الحافلات التي وصلت نقطة التجمع الاخيرة عند اول وادي حميد بعد حاجز الجيش اللبناني هو 155 ويقدر ان يصل العدد الى نحو 200 مع استمرار توافدها من فليطة السورية في القلمون الغربي.

ويسود حال من الفوضى في عملية التفاوض التي يشرف عليها شخصيا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالرغم من أن كل الترتيبات الأمنية لمغادرة مسلحي النصرة وعائلاتهم باتت جاهزة.تزامنا، انتظرت ا​لحافلات عند مدخل وادي حميد الساعة الصفر للانتقال الىى جرد فليطة حيث سيدقق الهلال الاحمر السوري بالاوراق واللوائح تمهيدا لوصول المسلحين وعائلاتهم الى حلب من ثم ادلب.