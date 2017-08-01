ما الذي يعرقل الاتفاق؟

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LBCI News Lebanon

يواجه الاتفاق بين "حزب الله" و"جبهة النصرة" (فتح الشام) بعض التعقيدات علما أن الترتيبات اللوجستية والأمنية باتت جاهزة للبدء بعملية إجلاء المسلحين وعائلاتهم من عرسال.

وبعدما أضاف أمير جبهة "النصرة" أبو مالك التلي صباح اليوم بندا يتعلّق بالإفراج عن 20 موقوفا من سجن رومية، علمت الـLBCI من مصادر ميدانية أن أبو مالك التلي أضاف بندا جديدا على الاتفاق يتعلق بالسماح للمطلوبين بمخيم عين الحلوة بالمغادرة إلى سوريا مع القوافل التي ستقلّ مسلحي النصرة وعائلاتهم.

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ويشرف على الموضوع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم شخصيا والمتواجد في عرسال.