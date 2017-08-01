اللواء ابراهيم من اللبوة: الامور دقيقة

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اكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أن الامور دقيقة في عملية التبادل بين حزب الله وجبهة النصرة، لافتا الى أنه لن يتكلم عن العراقيل لكي لا تظهر عراقيل اخرى.اللواء ابراهيم أشار من اللبوة حيث عقد لقاء مع فعالياتها الى أنه من الممكن ان تنتهي عملية التبادل خلال ساعات ومن الممكن أن تستمر اكثر.اللواء ابراهيم وردا على سؤال أكد أن لا مفاوضات حاليا في ملف العسكريين المخطوفين لدى داعش، مشددا في الوقت ذاته على أنهم أمانة في عنقه، وقال:"سنعيد الامانة لاصحابها ان شاء الله".بدوره اعتبر رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري أن "الجيش أثبت في كل المحطات أنه أحرص ما يكون على لبنان واللبنانيين وهو سينهي الوجود المسلح في الجرود ونحن جميعا الى جانبه".