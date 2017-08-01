حسين يوسف على الجبهة...علّ الصوت يصل الى من طال غيابه

والد العسكري المخطوف يقترب لكن ابنه لا يقترب

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LBCI News Lebanon

يقف حسين يوسف والد العسكري المخطوف لدى داعش محمد الى جانب رفاق السلاح ليقول لهم ابقوا اقوياء وعينه الى ما خلف الجبال علّ الصوت يصل الى من طال غيابه.