هذه الجرود في القاع ورأس بعلبك...ستكون هدفا لصواريخ الجيش

الجيش اللبناني حزم قراره!

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LBCI News Lebanon

خلف هذه الجرود القاحلة احباء لا زالوا في الاسر..

يشعرون بغصة من ينتظرهم ام لا...

وحدها هذه الجبال تخفي الحقيقة...

ولأنه لن يقبل ان يبقى جنوده مجهولي المصير..الجيش اللبناني حزم قراره!