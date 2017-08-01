عملية عرسال
01 آب 2017 - 12:11
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هذه الجرود في القاع ورأس بعلبك...ستكون هدفا لصواريخ الجيش

الجيش اللبناني حزم قراره! Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش اللبناني, راس بعلبك,القاع,الجيش اللبناني حزم قراره!
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خلف هذه الجرود القاحلة احباء لا زالوا في الاسر..
يشعرون بغصة من ينتظرهم ام لا...
وحدها هذه الجبال تخفي الحقيقة...
ولأنه لن يقبل ان يبقى جنوده مجهولي المصير..الجيش اللبناني حزم قراره!
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