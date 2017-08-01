عملية عرسال
01 آب 2017 - 12:17
01/08/2017 12:17:50
اللواء ابراهيم يأمل ان يخرج منتصرا...
عباس القادم من عرسال تابع سير عملية التبادل...
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LBCI News Lebanon
مرتاحا بدا مدير التفاوض في ملف التبادل بين جبهة النصرة وحزب الله في زيارته الى اللبوة...
الحفاوة الشعبية لدى استقباله حملت اكثر من رسالة كما اليافطات التي رفعت عند مداخل البلدة...
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