عملية عرسال
01 آب 2017 - 13:09
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الامن العام يتسلم 4 موقوفين تطالب بهم النصرة

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الامن العام يتسلم 4 موقوفين تطالب بهم النصرة
وافق الجانب اللبناني على إطلاق لبناني هو ز.ح. و3 سوريين هم (ع.ز) (ع.ش) (ع.ل) من أصل 20 موقوفا تطالب بهم جبهة "النصرة" وقد تسلمهم الأمن العام بناء على اشارة القضاء المختص.
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