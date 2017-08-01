عملية عرسال
01 آب 2017 - 13:09
01/08/2017 13:09:19
الامن العام يتسلم 4 موقوفين تطالب بهم النصرة
تسلمهم الأمن العام بناء على اشارة القضاء المختص
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LBCI News Lebanon
وافق الجانب اللبناني على إطلاق لبناني هو ز.ح. و3 سوريين هم (ع.ز) (ع.ش) (ع.ل) من أصل 20 موقوفا تطالب بهم جبهة "النصرة" وقد تسلمهم الأمن العام بناء على اشارة القضاء المختص.
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