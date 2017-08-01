اللواء ابراهيم: رفضنا اخراج مطلوبين من عين الحلوة...ولبنان بأكمله انتصر الليلة

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أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أن عملية التفاوض التي قادها بين حزب الله وجبهة النصرة شملت 3 موقوفين سوريين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية مقابل 3 عناصر من حزب الله كانوا اسروا خلال معارك الجرود.وشدد اللواء ابراهيم على أنه تم رفض اخراج مطلوبين من عين الحلوة لان أياديهم ملوثة بدم الجيش واللبنانيين.ولفت الى ان الحافلات ستقل نحو 10 آلاف من النازحين اضافة الى 120 من المسلحين باتجاه الداخل السوري صباح غد.اللواء ابراهيم قال:" لبنان بأكمله انتصر الليلة ونقول للمجتمع الدولي أننا في الخطوط الامامية لمحاربة الارهاب وعليكم مساعدتنا".